Tite elogia estrutura do Palmeiras: 'Imaginava que era bom, mas não tanto'

A Seleção Brasileira realizou treinamentos nas dependências do Palmeiras antes do último jogo das Eliminatórias contra o Chile, nesta terça-feira, 10. O técnico Tite gostou do que viu e não poupou elogios à Academia de Futebol alviverde.

“Fiquei maravilhado com toda a estrutura, com tudo aquilo que o Palmeiras dispõe aos seus profissionais para que possam crescer. É realmente impactante. Eu imaginava que fosse bom, mas não tanto assim. Vocês estão de parabéns”, disse o técnico da seleção, em entrevista para a TV Palmeiras/FAM.

Para quem não se lembra, Tite comandou o Palmeiras em 20 partidas, entre maio e setembro de 2006. E ele fez questão de enfatizar a evolução desde a época que esteve na equipe. "Voltando ao passado um pouquinho, vejo o tamanho da melhoria que aconteceu aqui. Isso tudo traz um produto final de excelência, ele potencializa todo o lado humano. Vocês estão de parabéns”, disse durante visita, acompanhado do presidente Maurício Galiotte, o diretor de futebol Alexandre Mattos e o gerente Cícero Souza.

O confronto contra o Chile está marcado para às 20h30 (horário de Brasília) e será decisivo para os chilenos, que ainda correm o risco de ficar de fora do mundial. Único classificado da América do Sul, o Brasil já tem a primeira colocação assegurada e acumula 38 pontos, dez a mais que o segundo colocado Uruguai.