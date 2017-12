Tite completa 56 anos e é celebrado por fãs nas redes sociais

Parabéns para Tite - o técnico da seleção faz 56 anos nesta quinta-feira em ótima fase na carreira. Como esperado, a CBF, o Corinthians e vários jogadores e ex-jogadores, fanpafges e admiradores lembraram a data nas redes sociais.

O Corinthians publicou em seu Instagram uma foto do treinador com uma faixa, para celebrar o "técnico mais vitorioso da história do clube":

Técnico mais vitorioso da história do Corinthians, Tite completa 56 anos hoje. Feliz aniversário! Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians #TiteDoPovo #Corinthians #Timão #VaiCorinthians Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians) em Mai 25, 2017 às 6:01 PDT

Na postagem feita pelo clube, muitos torcedores aproveitaram para deixar seus parabéns e pedir a volta do treinador.

A CBF celebrou a data no Twitter e relembrou o "maior presente" - a vaga na Copa:

Outra das postagens, de agradecimento a Tite, quem fez foi o atacante Emerson Sheik. Ele agradeceu ao treinador pela importância em sua carreira