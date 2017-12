Tite ganha as redes sociais após desarme sobre Neymar em treino da seleção

Além da confirmação de Roberto Firmino na vaga de Gabriel Jesus no ataque, o segundo dia de treinamentos da seleção brasileira em São Paulo, nesta terça-feira, ficou marcado por um lance entre Neymar e Tite.

Durante um trabalho tático, o craque brasileiro recebeu de Renato Augusto, na meia esquerda e partiu para cima do treinador, que estava como marcador na atividade. Neymar, no entanto, não contava com um desarme certeiro do comandante, que não apenas roubou a bola, como saiu jogando.

Os usuários das redes sociais foram à loucura com o roubo de bola de Tite, principalmente os corintianos. No entanto, alguns perfis e jornais de outros países passaram a compartilhar uma foto do mesmo lance, com a bola entre as pernas de Tite, tirando sarro do treinador, acreditando que ele teria tomado uma caneta do jogador.

TORCEDORES

VOCÊ BOBEOU E O TITE PASSOU PELA SUA TL DESARMANDO O NEYMAR pic.twitter.com/PisrGLahXT — gifs neymar (@gifsneymar) 22 de março de 2017

Neymar saiu do bolso do Ralf e entrou no do Tite https://t.co/97r06Rbe65 — Bk' (@PedroMalkovic) 22 de março de 2017

desde os tempos de santos Neymar não consegui nada contra o Tite https://t.co/e2yMAjC8qN — thiago ribeiro (@ZicaBeiro) 22 de março de 2017

O prof.Tite é CORINTHIANO neymar seu troxa não passa mesmo kkkkkk https://t.co/27tjtiBgLB — Ronei Souza (@Roneirone777) 22 de março de 2017

REPERCUSSÃO INTERNACIONAL

Neymar nutmegging Brazil coach Tite in training this morning. Nobody escapes. pic.twitter.com/Z946yHxAH8 — Squawka News (@SquawkaNews) 22 de março de 2017

Verk cheeky! Neymar nutmegs his Brazil boss Tite during training https://t.co/8ImLeM6itm pic.twitter.com/mdjQFhn8kh — MailOnline Sport (@MailSport) 22 de março de 2017