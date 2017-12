Tite presidente: pesquisa diz que 15% votariam em técnico para lugar de Temer

O técnico Tite, que vem fazendo um ótimo trabalho à frente da Seleção Brasileira - já são sete jogos e sete vitórias - já conquistou também o coração de parte expressiva do eleitorado brasileiro. Uma pesquisa mostra que 15% votariam no treinador para presidente da República em 2018.

O levantamento foi feito online pelo Instituto Paraná Pesquisas, com 2.230 eleitores, com a seguinte pergunta: "O sr. (a) votaria em Tite (técnico da Seleção Brasileira de Futebol), para presidente do Brasil em 2018?". Surpreendentemente, 14,8% dos pesquisados disse que sim. Outros 80% disseram que não e os outros 5,2% não souberam ou não quiseram opinar.

Vale lembrar que uma das últimas pesquisas CNT/MDA para a Presidência mostrou Lula (PT) com 16,6% das intenções de voto, e o segundo colocado foi o deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ), com 6,5%, ambos antes de Aécio Neves (2,2%) e Marina Silva (1,8%).

O instituto garante que a pesquisa tem grau de confiança de 95%, com margem de erro de 2 pontos porcentuais.