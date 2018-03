Tite tenta tirar pressão sobre Douglas Costa: 'Neymar é insubstituível'

em o seu principal jogador contra Rússia e Alemanha, Tite testa sua equipe às vésperas da Copa do Mundo. Ao escolher Douglas Costa para o lugar de Neymar, o comandante da seleção brasileira tenta tirar a pressão do jogador ao afirmar que o craque do Paris Saint-Germain "é insubstituível".

"O Neymar é insubstituível. Pelo alto nível e qualidade que tem, pelo Top 3 que é. O Douglas Costa não vai substituir o Neymar, vai ser Douglas Costa", explica, em entrevista ao globoesporte.com.

Douglas Costa entrará em campo contra a Rússia, na próxima sexta-feira, em Moscou, e Tite ressalta: "Temos que assumir responsabilidade de ser forte enquanto equipe".

Afastado dos gramados, Neymar segue em processo de recuperação no Brasil após sofrer uma lesão no pé direito. Caso o prazo de reabilitação mais longo se confirme, só voltará aos jogos oficiais no fim de maio.

Apesar da ausência de Neymar, Tite conta que não pode colocar a solução das coisas "nas costas do principal atleta, do mais mídiatico". "Neymar será forte se a equipe for forte. Não gostaríamos que ele tivesse isso, nem ele, nem Filipe Luís, nem Alex Sandro, fora por se machucarem", diz.