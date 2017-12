Titular pela 1ª vez após lesão, Gabriel Jesus decide para o City e ganha a internet

Não existe jogador no futebol atual com mais estrela do que Gabriel Jesus. Em sua primeira partida como titular após a lesão que o afastou por três meses dos gramados, o atacante brasileiro marcou aos 40 minutos do segundo tempo o gol que garantiu o empate por 2 a 2 do Manchester City contra o Middlesbrough, fora de casa, pelo Campeonato Inglês.

Antes disso, em sua reestreia, no clássico contra o Manchester United, na última quinta-feira, ele entrou no segundo tempo e também marcou. No entanto, o gol foi anulado por impedimento e o derby no Etihad Stadium acabou em 0 a 0.

Parece que Gabriel Jesus não tem estrela. Nem qualidade. pic.twitter.com/m9aIgVwMEL — Eurocast (@podeurocast) 30 de abril de 2017

Uma sequência parecida aconteceu com Jesus em suas primeiras partidas pelo Campeonato Inglês. No primeiro compromisso pelo novo clube, em casa, o camisa 33 teve um gol anulado um gol contra o Tottenham, deixando o resultado empatado em 2 a 2. Na partida seguinte pela Premier League, contra o West Ham, fora de casa, o garoto foi titular e marcou seu primeiro gol pelo time e ainda deu uma assistência.

Entre seus dois primeiros jogos no Campeonato Inglês, Gabriel Jesus já havia sido titular e dado uma assistência na vitória por 3 a 0 sobre o Crystal Palace, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. Ao todo, Gabriel Jesus tem quatro gols e duas assistências em sete partidas pelo Manchester City.

gabriel jesus me representando qnd espirro pic.twitter.com/fLT7ZsSPKI — ana (@miringuindin) 30 de abril de 2017

Gabriel Jesus tem pouca estrela, né? Mal volta de lesão, já tá decidindo jogo. — Edmo Eleven™ (@Edm0Ramalh0) 30 de abril de 2017

Gabriel Jesus fede a gol, pqp — Pedro Savioli (@pedrosavioli_) 30 de abril de 2017

Gabriel jesus is just awesome!!!!!! — SCAR. (@bossover10) 30 de abril de 2017

"Gabriel Jesus é simplesmente incrível!!!!!!"

Gabriel Jesus is such a dangerous goalscorer. Imagine if City had him from the start of the season. — Dezil Dez (@DezilDezz) 30 de abril de 2017

"Gabriel Jesus é um atacante muito perigoso. Imagina se o City o tivesse desde o começo da temporada."

gente que estrela é essa que Gabriel Jesus tem? que orgulho desse menino — ⓟ Taina! (@taina_ac) 30 de abril de 2017

Me arrisco dizer que Gabriel Jesus é um novo Cristiano Ronaldo e vai desandar de fazer gol na Europa — Dan DubGod ⓟ‏ (@daanfrancesco) 30 de abril de 2017

Glória ,Glória ,Glória e aleluia é o Gabriel Jesus — WL ⚡️ (@Wendelzada) 30 de abril de 2017

Esse Gabriel Jesus tem mais estrela que o céu, iluminado demais — Lucas Paquetá (@Luc4sN4sc) 30 de abril de 2017

Gabriel Jesus??? Já tô vendo o Hexa vindo — MamãeCBF (@Mamae_CBF) 30 de abril de 2017

Gabriel Jesus marca de cabeça e salva City de derrota