Todo mundo odeia o Cris(tovão Borges): técnico do Vasco sofre pressão

A situação do técnico Cristóvão Borges no comando do Vasco não é nada confortável. Após o frustrante empate por 2 a 2 com o Macaé, no domingo, o treinador foi novamente bastante vaiado pelos torcedores no estádio do Engenhão.

Bastante hostilizado pela torcida, Cristóvão corre risco de ser demitido nos próximos dias. A má fase do Vasco já faz o treinador ser apontado nas redes sociais como novo protagonista do seriado "Todo Mundo Odeia o Cris".

E não é por menos. Na Taça Guanabara, por exemplo, o Vasco foi eliminado pelo Flamengo ao ser derrotado por 1 a 0. Com o resultado equipe perdeu uma invencibilidade de quase dois anos diante do maior rival.

Pressionado, Cristóvão Borges ainda não venceu nenhuma grande equipe do futebol brasileiro. Já perdeu para Corinthians, Fluminense e Flamengo. Na semana passada, o Vasco empatou com o Vitória por 1 a 1, em São Januário, pela terceira fase da Copa do Brasil, e ficou ameaçado na competição. Se empatar por 0 a 0 em Salvador, estará eliminado.