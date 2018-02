'Tolima Day' completa sete anos e rivais do Corinthians não perdoam

Há exatos sete anos, em 2 de fevereiro de 2011, o Corinthians sofreu um dos maiores vexames da sua história. Depois de empatar em 0 a 0 no Pacaembu, o time alvinegro, que à época contava com Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos, perdeu por 2 a 0 para o Tolima, em Ibagué, na Colômbia, e se tornou o primeiro clube brasileiro eliminado ainda na fase preliminar da Copa Libertadores.

Depois da eliminação, o time foi recebido com protestos em São Paulo, inclusive com invasão ao CT Joaquim Grava e depredação dos carros de alguns jogadores e também do ônibus do elenco.

Em decorrência da crise, Ronaldo e Roberto Carlos deixaram o clube pouco tempo depois. O então presidente Andrés Sanchez sofreu enorme pressão para demitir o técnico Tite. Ele, no entanto, bancou a permanência do treinador que, no mesmo ano, levaria o time ao pentacampeonato brasileiro e ao primeiro título da Copa Libertadores e ao bicampeonato mundial de clubes, no ano seguinte.

Nesta sexta-feira, os usuários do Twitter lembraram da queda histórica do Corinthians e a hashtag #TolimaDay chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Brasil.

Confira a repercussão sobre esse dia tão feliz para os rivais dos corintianos:

Bom dia pra você que nunca foi eliminado em uma uma pré libertadores. Feliz #TolimaDay Dia de celebrar pic.twitter.com/COCs9NyBVo — Ô Mila 7 ⓟ (@sepmilla) 2 de fevereiro de 2018

Hoje é dia de comemorar mais um grande vexame! Hoje é dia de #TolimaDay Tolima 2 X 0 Vexame - Libertadores 2011 pic.twitter.com/mh5c0FSxjx — Vexames Corinthians (@Timao_Vexames) 2 de fevereiro de 2018

Bom dia pra quem NUNCA foi eliminado em uma Pré-Libertadores! #TolimaDay — Gio (@gio_ferracin) 2 de fevereiro de 2018