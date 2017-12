Tom Cruise visita novo estádio do Atlético de Madrid e ganha camisa

O astro do cinema Tom Cruise, que está em Madri para promover seu novo filme, A Múmia, aproveitou um tempo livre para visitar a nova casa do Atlético de Madrid, o estádio Metropolitano - que ainda não foi aberto ao público.

Tom Cruise conheceu o estádio acompanhado por Enrique Cerezo, presidente do clube e um dos principais produtores cinematográficos da Espanha. Das mãos do camisa oito e titular da equipe, Saúl, Cruise ganhou uma camisa do time, personalizada com seu nome nas costas.

As atrizes Annabelle Wallis e Sofia Boutella, que atuam no filme ao lado de Tom Cruise, e o diretor do longa, Alex Kurtzman, acompanharam o astro na visita.

O antigo estádio do Real Madri, o Vicente Calderón, recebeu a última partida oficial no sábado. O estádio sediou a final da Copa do Rei, conquistada pelo Barcelona em cima do Alavés, com direito a um gol de Neymar na vitória por 3 a 1.