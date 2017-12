Cerezo confessa ter tido 'namorada em prostíbulo' em programa do SporTV

Um dos convidados do programa "Bem, Amigos!", do canal SporTV, o ex-jogador Toninho Cerezo causou gargalhadas nos outros participantes da atração ao relembrar sua relação com a cidade de Salvador.

Questionado se curtia o Carnaval na capital baiana, Cerezo respondeu de forma sincera: "Eu frequento Salvador desde os meus 16 anos. Eu tinha uma namorada em um puteiro lá", causando gargalhadas nos comentaristas e nos convidados, Claudia Leitte e William Pottker.

Ao tentar se explicar, alegando que sempre disputava o "Torneio da Fome" na cidade, Paulo Cesar Vasconcellos aproveitou para tirar uma casquinha: "Você chegava com uma fome danada, né?"

Cerezo, então, completou dizendo que tem "uma série de amigos lá". "Fiz uma série de amizades. Mineiro não tem praia, então minha praia era Salvador."

Revelado pelo Atlético-MG, em 1972, Toninho Cerezo também se destacou no São Paulo, Cruzeiro e, na Itália, na Roma e na Sampdoria.

Poucos minutos depois, alguns internautas comentaram nas redes sociais a confissão de Cerezo.

