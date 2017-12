Torcedor austríaco pega 18 meses de prisão por saudação nazista em campo

Um torcedor do Rapid Viena, uma das equipes de futebol mais populares da Áustria, foi condenado a 18 meses de prisão por fazer a saudação nazista nas arquibancadas do estádio do clube em uma partida. O ato aconteceu em agosto de 2016, quando o Rapid enfrentava o Mödling na capital austríaca.

O homem de 39 anos, que tem uma tatuagem com o número "88", um código que faz referência à oitava letra do alfabeto, 'h', e que significa "Heil Hitler", já havia sido condenado em 2013 por ter desejado, via Facebook, "feliz aniversário" ao ditador alemão.

Durante o julgamento, o réu negou ter feito o gesto durante a partida, mas não convenceu os juízes.

Adotada em 1947, a legislação austríaca é uma das mais severas da Europa no que diz respeito a punir qualquer atividade que enalteça o nazismo.

As informações são da agência AFP.