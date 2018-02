Torcedor chama Douglas de gordo e ele responde: 'Sua mãe já me viu sem roupa'

Douglas ainda se recupera de uma séria lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, mas voltou a aparecer no CT do Grêmio nesta segunda-feira, realizando uma leve corrida em campo. Com o retorno do jogador, um dos torcedores usou as redes sociais para questionar sua aparência física e recebeu uma resposta inusitada.

O internauta publicou uma imagem de Douglas ao lado de um funcionário do clube e escreveu: "Não consigo decifrar quem está mais gordo". Em resposta, o atleta do Grêmio afirmou: "Sua mãe deve saber, ela já nos viu sem roupa..."

E a brincadeira não parou por aí, o torcedor retrucou Douglas dizendo: "Com certeza, maestro! Tô esperando minha pensão alimentícia". Os comentários renderam a diversão dos seguidores do atleta nas redes, chegando a ter mais de quatro mil reações.

Vale lembrar que Douglas ainda não tem previsão para voltar ao time.

Veja as publicações:

Não consigo decifrar quem está mais gordo pic.twitter.com/yzLZNjWYyw — Kev (@Kevinmedar) 19 de fevereiro de 2018

Sua mãe deve saber, ela já nos viu sem roupa... — douglas dos santos (@10doga) 19 de fevereiro de 2018