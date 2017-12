Torcedor cria perfil fake para se livrar de atacante e engana imprensa

Na manhã desta quarta-feira diversos sites esportivos publicaram a notícia de que o atacante da Ponte Preta Clayson estaria próximo de ser contratado pela Udinese, por 1,5 milhões de euro (cerca de R$ 5,1 milhões). Segundo as informações, a Macaca ainda estaria disposta a ceder o zagueiro Samir. Mas o clube italiano nunca fez proposta alguma ao time de Campinas. A verdade é que a notícia foi inventada por um torcedor com a intenção de se livrar de jogador, considerado ruim por ele.

Para tornar a história mais plausível foi criado um perfil falso no twitter chamado Udine Notizia&Sport, com algumas dezenas de seguidores. Após divulgar a informação errada, o site GloboEsporte.com se desculpou com seus leitores e procurou a diretoria da Ponte Preta, que negou prontamente ter recebido qualquer contato da Udinese por Clayson.