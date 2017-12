Torcedor dá carrinho em Gabriel Jesus e Paulo Baier faz golaço do meio-campo

Com o fim da temporada profissional no país, os jogadores se voltam para um outro compromisso levado tão a sério quanto o Campeonato Brasileiro: as peladas beneficentes. Esta primeira semana de férias dos boleiros ficou marcada por dois lances incríveis.

O primeiro deles foi protagonizado pelo eterno Paulo Baier. Na 6ª edição do Futebol Solidário, no estádio Heriberto Hulse, do Criciúma, em Santa Catarina, o veterano marcou um golaço do meio do campo. Na saída para o contra-ataque, driblou o marcador com uma meia-lua no círculo central e, sem pensar duas vezes, mandou direto pro gol.

Nesta terça-feira, quem ficou sob os holofotes foi Gabriel Jesus. Antes de se mudar para Manchester, a joia palmeirense foi até a Arena Pantanal, em Cuiabá, para o amistoso entre os amigos de Jackson e amigos de Valdivia. Tudo corria bem até que ele, ao receber a bola na meia-esquerda, sofreu um carrinho de um torcedor, que invadiu o campo e partiu direto para as pernas do atacante. Os seguranças entraram em ação e retiraram o intruso do gramado. E, Guardiola, fique calmo, está tudo bem com Jesus!

O torcedor invadiu a pelada em Cuiabá e deu um carrinho no Gabriel Jesus, mano kkkk pic.twitter.com/AmcOTS0Pit — PL DA DEPRESSÃO (@pldadepressao) 15 de dezembro de 2016