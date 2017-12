Torcedor do Aston Villa cumpre promessa e tatua 'John Terry' nas nádegas

Nesta segunda-feira, o eterno capitão do Chelsea John Terry foi apresentado oficialmente como novo jogador do Aston Villa, que atualmente está na segunda divisão inglesa.

A transferência era tida como tão improvável, que Guy Higgins, sócio-torcedor do Villa, prometeu em sua conta no Twitter que, caso Terry realmente assinasse com seu time, faria uma tatuagem nas nádegas.

If JT signs for villa I'll get his name tattooed on my arse #neverhappenin pic.twitter.com/CcYSjHOBtn — VILLAN (@MrMrbear9) 12 de junho de 2017

Como toda promessa é uma dívida, ele realmente fez tatuagem, com a seguinte inscrição na "bochecha" direita: "John Terry: capitão, líder, villan", o último, em referência ao nome dos torcedores do clube.

Ele também aproveitou o desenho para provocar o Birmingham, principal rival da cidade, adicionando a sigla "SOTC". As iniciais são para "Shit On The City" ("Merda na Cidade", em tradução livre), que é como os torcedores do Aston Villa chamam os adversários.

It's a tad tender but it's done....if we get linked with messi I'm just keeping quiet in future #AVFC pic.twitter.com/7pQBJMyGvy — VILLAN (@MrMrbear9) 3 de julho de 2017

No mesmo tweet em que apresentou sua nova tatuagem, Higgins escreveu que de boca fechada caso Lionel Messi seja especulado no Aston Villa.

"Eu realmente não achava que ele assinaria nem em um milhão de anos. Eu não pensei em nada quando fiz aquele comentário, mas fãs do Aston Villa salvaram aquilo e resgataram quando a história de Terry evoluiu. Certamente nunca mais vou fazer promessas como essa, te garanto", declarou Higgins ao jornal Birmingham Mail.

CAIU PARA CIMA

Alguns (maldosos, mas realistas) internautas disseram até o zagueiro, na verdade, se transferiu para um time maior. Isso porque, em comparação ao Chelsea, o Villa tem o mesmo número de Liga dos Campeões, 1 a 1, e um título inglês a mais, 7 contra 6.