Torcedor do Atlético de Madrid é espancado antes de clássico espanhol

Nota triste do clássico espanhol entre Real Madrid e Atlético de Madrid, válido pelas semifinais da Champions League, vencido por 3 a 0 pelo Real, que praticamente assegurou vaga para a final da competição nesta terça-feira. Um dos torcedores do Atlético foi brutalmente espancado pela torcida adversária nas proximidades do estádio Santiago Bernabeu.

O jovem, identificado como José "El Míster", publicou um vídeo no Instagram para mostrar o rosto roxo e também denunciar a passividade da polícia espanhola, que segundo ele não fez nada para buscar os agressores e teria protegido apenas a torcida do Real.

"Seguir lutando. Obrigado a todos por seu apoio e não à violência. Por um esporte mais limpo. Vou me recuperando com meus valores", escreveu o torcedor, nas redes sociais.

A partida de volta entre Atlético e Real acontecerá na próxima quarta-feira, às 15h45 (de Brasília), no Vicente Calderón. O Atlético necessita vencer por pelo menos quatro gols de diferença - e parar Cristiano Ronaldo, que marcou os três gols de sua equipe, no primeiro jogo - para chegar à final da Champions.