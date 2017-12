Torcedor do Boca grava La Bombonera tremendo literalmente; veja vídeo

La Bombonera é um dos estádios mais amados e temidos do futebol. A casa do Boca Juniors vira um "caldeirão" nos jogos da equipe argentina com sua torcida fanática e barulhenta. Uma prova disso é um vídeo que está bombando nas redes sociais. Um torcedor registrou o momento em que uma pilastra da arquibancada atrás de um dos gols de La Bombonera se move durante a festa dos torcedores Xeinezes.

No vídeo, dá para notar claramente uma rachadura que se estende até o topo da pilastra. Segundo os engenheiros é normal o estádio balançar justamente para a estrutura absorver o impacto. Apesar disso, a imagem impressiona.