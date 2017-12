Torcedor do Boca liga para polícia e denuncia 'roubo' de dois pontos

Reclamar da arbitragem é uma atitude comum no futebol, mas um torcedor do Boca Juniors ficou tão indignado com uma decisão do juiz na partida contra o Huracán que decidiu ligar para a polícia e relatar o “roubo”. O boca vencia por 1 a 0, mas aos 49 minutos do segundo tempo, em uma bola levantada na área, o árbitro marcou pênalti para o Huracán. O lance polêmico enlouqueceu os jogadores e os torcedores do Boca Juniors. E goleiro ainda levou cartão amarelo pela falta.

Questionado sobre o local do tal "roubo", o torcedor passou o endereço do estádio do Huracán e alegou que haviam lhe roubado "dois pontos".

“Quantas pessoas eram?”, perguntou a atendente. “50 mil”, respondeu o homem. “O que te roubaram?”, continuou a atendente. “Dois pontos”, respondeu o torcedor. “Não estou entendendo o que você está falando, te roubaram dois pontos?”, disse ainda a atendente. “Acabaram de cobrar um pênalti”, disse o homem. “Esta é uma linha de emergências, senhor”, disse a atendente, séria, percebendo, enfim, o trote. O homem, então, admitiu o ato e desligou.

Com o empate em 1 a 1, o Boca Juniors somou 53 pontos, com 26 jogos. O River Plate é o segundo colocado, com 49, mas tem um jogo a menos, 25. Veja os melhores momentos do jogo. O pênalti acontece ao 5 minutos do vídeo.