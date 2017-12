Torcedor do Boca tenta passar para setor mais caro e fica preso em buraco

Um argentino torcedor do Boca Juniors ficou entalado em um buraco no estádio do clube, La Bombonera, neste domingo, na goleada por 4 a 0 da equipe sobre o Belgrano.

+ Neto perde a linha com má fase do Corinthians e critica atletas e Fábio Carille

+ 'É TETRA!' Relembre os principais bordões de Galvão Bueno

+ Lutadores criticam postura de Colby Covington no UFC e prometem vingança

O espertinho tentou passar de um setor do estádio a outro, onde o ingresso é mais caro, mas não conseguiu atravessar o buraco. Sem saída - e sem graça - segundo o jornal Clarín, que publicou uma foto do ocorrido, teve que chamar alguns amigos que conseguiram puxá-lo para fora.

Segundo o jornal argentino, o torcedor saiu sem ferimentos, mas foi devidamente "zoado" nas redes sociais.