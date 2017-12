Torcedor do Flamengo espia treino do Independiente usando um drone

Adversário do Flamengo na decisão da Copa Sul-Americana, o Independiente contou com um intruso no treino desta terça-feira. O torcedor Wesley Ramón, dono da página Urubu Zueiro, no Facebook, usou um drone para espiar e analisar os trabalhos da equipe adversária.

O flamenguista ainda explicou qual era o propósito de espionar o rival: "Eu comprei o drone, mas nunca tinha usado para esse fim. A ideia veio do Grêmio. Como o Renato Gaúcho disse, temos que estudar nosso adversário. A final me motivou. Não sei se deu pra pegar muita coisa, foi mais para brincar e atrapalhar o treino deles. Não sofri nenhum tipo de represália, mas o Gepe (Grupamento Especial de Policiamento em Estádios) chegou educadamente e pediu para eu parar de filmar", conta em entrevista ao site FOXSports.com.br.

As imagens revelaram que os argentinos questão dando prioridade para os treinamentos com bola parada e penalidades, além da clara preocupação com a bola aérea. O jogo de volta da decisão continental acontece nesta quarta-feira, no estádio do Maracanã. A partida de ida terminou com vitória do Independiente por 2 a 1.