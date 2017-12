Torcedor do Millwall enfrenta terroristas armados com facas em Londres

Roy Larner ficou conhecido como o "Leão da London Brigde", após encarar com os próprios punhos três terroristas armados com facas, no atentado que deixou sete mortos e 48 feridos, no último sábado, em Londres. Os agressores atropelaram diversos pedestres na Ponte de Londres e depois esfaquearam clientes e funcionários dos bares e restaurantes do Mercado Borough. Todos os terroristas morreram após a ação.

Larner, de 47 anos, bebia em um bar chamado Black & Blue, quando viu a ação dos terroristas. Em um ato de coragem, partiu para o confronto, mesmo desarmado, dando aos outros a chance de escapar. Durante o combate, foi esfaqueado várias vezes, mas levado com vida para a unidade de tratamento intensivo do hospital St. Thomas, onde permanece internado. De acordo com os médicos, seu quadro é estável.

Em entrevista ao The Sun, os terroristas começaram a gritar “Islã, Islã” e “Isso é por Alá”. Sem se amedrontar, Larner gritou de volta: "Vão se foder, eu sou Millwall!", e partiu em direção aos terroristas. A torcida do Millwall tem uma péssima reputação na Inglaterra, conhecida por ser uma das mais violentas. Tem um grito de guerra bem sugestivo: “Ninguém gosta de nós e não nos importamos”.

Uma petição on-line, assinada por mais de 4 mil pessoas, pede que ele receba a medalha George Cross, condecoração do governo britânico a atos de bravura e coragem.