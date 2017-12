Torcedor do Palmeiras de 80 anos testa coração oito dias após cirurgia

A história do Sr. Antonio Benardi, torcedor do Palmeiras, vem se espalhando pelas redes sociais e sites esportivos, emocionando os amantes de futebol. Oito dias antes da partida contra o time boliviano Jorge Wilstermann, pela Libertadores, o palmeirense foi submetido a uma cirurgia cardíaca de alto risco e decidiu testar o coração aos 80 anos de idade.

Antes do jogo, o torcedor octogenário estava confiante: "Estou preparadíssimo, esperando os gols, quanto antes melhor', disse Benardi, que não ia ao estádio há mais de 10 anos.

Em campo, o Palmeiras não ajudou e teve dificuldade para superar a retranca do time boliviano. A vitória foi por 1 a 0, e veio apenas aos 50 minutos do segundo tempo, quando Róger Guedes achou um cruzamento para o zagueiro Mina empurrar para as redes e salvar o Verdão em casa.

O simpático torcedor palmeirense sofreu, mas viu seu time conquistar a primeira vitória na competição, após empate na primeira partida contra o clube argentino Atlético Tucumán.