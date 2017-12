Ladrão com camisa do Paraná é flagrado roubando carro com criança nos EUA

Um homem vestindo a camisa do Paraná Clube fez o time ganhar projeção internacional, mas não de uma boa maneira: roubando um carro.

O ato, realizado na cidade de Newark, no Estado da Nova Jersey, foi flagrado por uma câmera de segurança. No vídeo, é possível ver que a mãe sai do veículo pra descarregar compras em uma casa, deixando-o ligado. O ladrão simplesmente entra no carro e sai dirigindo.

O veículo foi localizado na sequência, a menos de 400 metros de onde estava, e a criança passa bem.

O ladrão, porém, não foi encontrado pela polícia.