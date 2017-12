Torcedor do Torino, filho de Bonucci fica desanimado com título da Juventus

Filho de Leonardo Bonucci, do zagueiro da Juventus, Lorenzo é um torcedor fanático do Torino. Mas neste domingo teve que participar da comemoração do título do maior rival ao lado do irmão Matteo. O pequeno torcedor do primo pobre de Turim foi ao gramado para comemorar com o pai a conquista do inédito hexacampeonato da Velha Senhora. E pelas imagens, ele não parecia estar muito feliz.

A paixão do garotinho pelo Torino é tão grande que o pai deixou a rivalidade de lado para levar seu filho ao Estádio Olímpico de Turim, em abril, onde o time da casa empatou em 1 a 1 com a Sampdoria pelo Campeonato Italiano. Para evitar polêmicas com os torcedores da Velha Senhora, Bonucci postou uma foto com o filho no jogo do Torino nas redes sociais explicando que estava no local para estudar o adversário enquanto Lorenzo curtia o duelo.