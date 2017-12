Torcedor do Tottenham urina em copo e lança item na torcida do West Ham

Depois de abrir 2 a 0, o Tottenham foi surpreendido pelo West Ham, tomou a virada de 3 a 2 e foi eliminado em casa ainda nas oitavas de final da Copa da Inglaterra, nesta quarta-feira, 24, em Wembley. Além da arrancada dos Hammers, o que chamou bastante atenção foi um vídeo que começou a circular pelas redes sociais.

Em uma gravação, um torcedor do Tottenham foi flagrado urinando em um copo de plástico e, logo em seguida, arremessando o item na direção da torcida do West Ham.

The fan who did this at the Spurs v West Ham game needs to be named and shamed. Not place for this at football games. pic.twitter.com/Ey5iULPUXv — TheFootballRepublic (@TheFootballRep) 26 de outubro de 2017

"O torcedor que fez isso no jogo entre Spurs e West Ham deve ser identificado e culpado. Não há lugar par isso em partidas de futebol"

O vídeo logo despertou reações na internet e também em alguns jornais ingleses. Em sua maioria, os comentários repreendem fortemente a atitude do torcedor e pedem até seu banimento perpétuo dos estádios no país. Como o rapaz não escondeu seu rosto nas imagens, não será difícil sua identificação e punição.

Este problema era muito comum no futebol brasileiro há alguns anos atrás e era fácil encontrar histórias de torcedores que já tinham presenciado um ato semelhante. Atualmente, essa atitude tenha diminuído muito provavelmente por algumas medidas de segurança, como a presença de torcida única ou cordões de isolamento mais largos.

Ban for life coming imminently!! — Rich (@ivans_smart) 26 de outubro de 2017

"Suspensão para o resto da vida chegando iminentemente"

It's atrocious behaviour...some people should be sacrificed. — Simple Simon (@SimpleSimonFB) 26 de outubro de 2017

"Um comportamento atroz... Algumas pessoas deveriam ser sacrificadas"

Seriously no place for people like for the beautiful game...or can say in this world...disgrace pathetic inhuman... — Chelsea Surat (@CISCSurat) 26 de outubro de 2017

"Realmente, não há lugar para pessoas assim nesse esporte bonito, ou até neste mundo. Desgraçado, patético, desumano"

Make him drink a pint of it. Bet you he won't do it again. Dirty b#####d. — Dave Edwards (@SteadyEddie55) 26 de outubro de 2017

"O faça beber um pint disso. Aposto que ele não irá fazer de novo"