Torcedor e perfil do Mineirão têm conversa surreal sobre desodorante apreendido

Tudo começou quando o perfil @baudocectt resolveu reclamar no Twitter de um pertence apreendido no jogo entre o Cruzeiro e o São Francisco (PA) na Copa do Brasil, realizado nessa quarta-feira, 22, no Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte. "Vocês me devem um desodorante, Mineirão. Tive que que jogar fora, um absurdo!!!", escreveu, às 19h47, duas horas antes do início da partida.

Em menos de dez minutos, a conta oficial do Mineirão respondeu o torcedor, explicando que a apreensão foi embasada no Estatuto do Torcedor por ser um objeto inflamável. O que veio em seguida foi uma conversa quase surreal entre os dois perfis e outros usuários (incluindo a conta oficial da Copa do Brasil).

O resultado de tudo isso? O estádio se comprometeu a comprar um desodorante no mesmo modelo do que foi perdido pelo torcedor (e o Cruzeiro ainda ganhou de 6 a 0, passando para a próxima fase do campeonato).

Veja alguns trechos do que rolou abaixo:

Vocês me devem um desodorante @Mineirao. Tive que jogar fora, um absurdo!!! — #PerrellaNAO (@baudocectt) 22 de fevereiro de 2017

@baudocectt podemos verificar, mas geralmente qualquer desodorante não entra. Vamos entender o que aconteceu — Estádio Mineirão (@Mineirao) 22 de fevereiro de 2017

@Mineirao Quero meu desodorante de volta. To indo pra ver jogo e não pra fazer confusão. — #PerrellaNAO (@baudocectt) 22 de fevereiro de 2017

@baudocectt SE a gente for brigar por isso, fala qual é o desodorante aí — Estádio Mineirão (@Mineirao) 22 de fevereiro de 2017

@Mineirao Vou brigar mesmo, já pago um absurdo nas coisas aqui dentro, vou jogar minhas coisas fora? pic.twitter.com/AnIHrFggn2 — #PerrellaNAO (@baudocectt) 22 de fevereiro de 2017