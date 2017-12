Torcedor emociona treinador com simpatia para hexa na 'Tite Street'

O corintiano Alessandro Moreira aposta na sorte de uma placa de Londres para garantir o hexa da seleção brasileira. Morador da capital inglesa há 19 anos, ele descobriu a Tite Street - nomeada em homenagem a um arquiteto e parlamentar inglês que morreu em 1873. No entanto, para ele, o nome tem um significado diferente.

"Essa rua aqui foi muito importante em 2012, durante o Mundial que o Corinthians foi campeão. Antes da Libertadores, eu vim aqui, coloquei um adesivo do Corinthians e todos os dias durante a Copa, até o Mundial, quando eu estive lá no Japão, o adesivo ficou intacto", explica, em entrevista à Rádio 730 de Goiânia. Para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, o plano deve ser posto em prática novamente.

Comandante emocionado

A seleção brasileira enfrenta os donos da casa no Estádio de Wembley nesta terça, 14. A equipe entra em campo com os 11 possíveis titulares para o Mundial. Após a entrevista coletiva preparatória para o jogo, Tite assistiu ao vídeo e se emocionou.

"Alessandro, obrigado pela grandeza, inclusive de colocar agora o da seleção", agradeceu o comandante da seleção brasileira. A Tite Street, ironicamente, fica em Chelsea - com o mesmo nome do clube que foi derrotado pelo Timão no Mundial.

