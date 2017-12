Torcedor faz piada com deficientes e é proibido de ir aos jogos do United 

O Manchester United anunciou que fará uma mudança no Old Trafford. Serão modificados 300 lugares do estádio, para dar espaço aos assentos para portadores de deficiência. A notícia irritou um dos torcedores da equipe, que tirou sarro nas redes sociais.

A piada publicada no twitter foi flagrada pelo clube, que teve como decisão banir o torcedor pelo resto da temporada e reembolsar R$ 734 pelos ingressos pagos para as próximas partidas. Ele era dono de um passe com direito a entradas para todos os jogos do United.

Em comunicado oficial, o clube comenta sobre o caso e afirma seu compromentimento com a "igualdade, diversidade e inclusão", acrescentando que continuará com punições para torcedores com comportamento discriminatório.