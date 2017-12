Torcedor faz proposta a Ibrahimovic: 'Zlatan, fique e saia com minha esposa'

Em meio a faixas e bandeiras presentes na torcida do Manchester United, na final da Liga Europa disputada nesta quarta-feira, uma se destacou. Um torcedor fez uma proposta inusitada ao atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, que se recupera de uma lesão no joelho direito e deve voltar ao time somente em 2018.

"Zlatan, fique e você poderá sair com a minha esposa", dizia a faixa.

Levando o pedido na brincadeira, Ibra dirigiu-se perto da torcida na Friends Arena e tirou uma selfie, logo após o término da vitória do United por 2 a 0. Com o triunfo, a equipe inglesa garantiu a classificação à fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada.

AHAHAHAHAH Ibrahimovic taking selfie by the banner "Zlatan stay and you can shag my wife" pic.twitter.com/bOpsaNo5SE — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 24 de maio de 2017