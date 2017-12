Torcedor faz tatuagem com rosto de jogador em corpo de lhama

Seria uma homenagem? Viralizou na internet a imagem de uma suposta tatuagem de um torcedor do Liverpool em homenagem ao meia inglês Adam Lallana.

O que chamou a atenção foi, contudo, a ideia do desenho: o rosto do jogador inserido na face de uma lhama. A ideia foi fazer um trocadilho entre o sobrenome "Lallana", que se pronúncia "la lhana", e o nome do animal típico da região andina.

Em quinto lugar na Premier League, o Liverpool está 13 pontos atrás do líder do campeonato, Chelsea. Para a imprensa, Lallana afirmou que o time deveria se inspirar no rival. "Eles (Chelsea) sabem como ganhar mesmo quando não jogam bem", disse, de acordo com a agência Reuters.

Em janeiro, Lallana foi eleito o melhor jogador inglês de 2016 pela confederação de futebol da Inglaterra (FA, na sigla original), desbancando nomes como Wayne Rooney e Jamie Vardy.