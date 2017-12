Torcedor do Fenerbahçe quebra TV e ex-são-paulino oferece uma nova

Durante o clássico contra o Besiktas, um torcedor do Fenerbahçe quebrou a televisão nos instantes finais do jogo e o ataque de fúria se tornou um viral na internet.

A revolta do torcedor foi reflexo do que se viu no gramado. Cinco jogadores foram expulsos, os portugueses Quaresma e Neto, levaram vermelho no primeiro tempo. Hutchinson, Koybasi e Ozyakup foram expulsos no fim da partida, deixando os vencedores com nove em campo, e as Águias com oito. Giuliano, de pênalti, marcou um gol da vitória por 2 a 1 do Fenerbahçe.

Pelo Twitter, o meia brasileiro Souza ofereceu-se para pagar a televisão. "O dono da TV me preocupa, vou lhe dar uma nova TV para assistir aos jogos do Fenerbahçe. Mas não quebre a próxima!", brincou o ex-jogador de São Paulo, Grêmio e Vasco.

Ozan Tufan'ın kaçırdığı gol sonrası bir Fenerbahçe taraftarı.pic.twitter.com/IcLP1ACAD8 — Süper Lig (@TFFSuperLig) 23 de setembro de 2017

the TV Owner worries me, I'm going to give you a new TV to watch the Fenerbahce games. but do not break the next kkkkkk — Souza (@souza5) 23 de setembro de 2017

Essa não é a primeira vez que um torcedor turco quebra uma TV por causa de um jogo de futebol. Na Eurocopa de 2016, a Turquia estava perdendo a partida por 1 a 0 e a cada lance de ataque da equipe a televisão desligava. Descontrolado com a situação, o torcedor começou a quebrar tudo que encontrava ao seu redor. Tigela com pipocas, controle remoto e até o computador foram quebrados. Por fim, ele jogou a televisão no chão e pisou em cima até ficar em pedaços.

O que ele não sabia é que estava sendo filmado, vítima de uma pegadinha da própria namorada, que estava desligando o aparelho com um controle remoto.