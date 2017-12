Torcedor que escovou os dentes no Anfield queria 'tirar gosto de cerveja ruim'

Na última quarta-feira, 23, o Liverpool venceu o Hoffenheim por 4 a 2 pela etapa eliminatória da Liga dos Campeões e garantiu vaga na fase grupos na mais importante competição continental do futebol mundial.

Além da vitória em si, uma imagem muito curiosa registrada na torcida visitante em Anfield repercutiu nas redes sociais: a foto de um torcedor do Hoffenheim escovando os dentes tranquilão no meio da partida.

A foto foi tirada pelo fotógrafo freelancer Jan Kruger e foi disponibilizada através da plataforma Getty. A Radio Regenbogen, da Alemanha, localizou o torcedor e conseguiu descobrir o motivo por ele ter sacado escova e pasta de dentes no meio de um estádio de futebol.

"Eu tinha que me livrar do gosto de cerveja ruim. Depois de 25 horas de estrada com o ônibus, da Alemanha até Liverpool, eu precisava refrescar minha boca. Nós tomamos algumas cervejas inglesas e fomos direto para a arquibancada", disse Sven S, que trabalha como mecânico, em Crailsheim, cidade que fica a 103 km de Hoffenheim, no sul da Alemanha.

O torcedor, que usou uma garrafa d'água para enxagua a boca, não imaginava que ficaria tão famoso assim pela foto. "No momento, não tenho Facebook, mas vira e mexe alguém me mostra e vejo que estou em todos os lugares da Europa", contou.

Perguntado se leu alguma mensagem que o chamou a atenção, lembrou: "Sim, teve uma que dizia: 'pelo menos a mãe dele está orgulhosa!' Eu espero que esteja".