Torcedor holandês imortaliza seu 'time dos sonhos' com tatuagem

Imagine unir os melhores jogadores de todos os tempos do seu país em um único time. É exatamente isso que decidiu fazer Aram Arutinyan, de 45 anos, ao tatuar nas costas o que considera ser a junção dos maiores craques holandeses. Fanático por futebol, ele desenhou um campo com seus 11 jogadores preferidos, além do lendário técnico Rinus Michels.

Para o gol, ele escalou Van der Sar, que fez história com as camisas de Ajax e Manchester United. A defesa é composta por Ronald Koeman, Jaap Stam, Frank de Boer e Ruud Krol.

O meio-campo é formado por Frank Rijkaard na esquerda, Robben na direita e Gullit e Bergkamp um pouco mais à frente. O poderoso ataque é composto por Johan Cruyff e Marco Van Basten.