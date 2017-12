Torcedor improvisa e vira 'homem-placar' durante jogo no Amazonas

Durante a partida entre Nacional-AM e Tarumã, válida pelo campeonato Amazonense Juvenil, neste sábado, os torcedores presenciaram uma situação inusitada. O time da casa, que venceu a disputa pelo elástico placar de 10 a 1, precisou improvisar para exibir a contagem de gols no local.

O problema começou quando saiu o décimo gol, porque o placar que fica no Centro de Treinamento do Nacional, tem estrutura apenas para conter um dígito. Sendo assim, o torcedor e dirigente Wilson Machado, foi encarregado de ser o "homem-placar" do jogo.

Em entrevista ao globoesporte.com, Wilson afirma que o clube não previa que pudesse ganhar uma partida com muitos gols de diferença: "Quando estávamos fazendo as melhorias do CT eu mandei os números para o placar de 0 a 9. Jamais iria imaginar que uma equipe fizesse dez gols. Então, no nosso placar só tem espaço para um dígito. Aí tive que segurar o 10 durante oito minutos, até terminar a partida", conta.

Brincando com o ocorrido, ele também diz não ter gostado de passar por essa situação: "A minha função não é essa. A gente não encontra uma pessoa que venha aqui no placar, porque tem que ficar calado. É muito difícil pra mim porque não posso vibrar", completa.