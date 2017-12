Torcedor invade campo e faz gol ao mesmo tempo que o time; veja o lance

Jogo entre Motagua e Olimpia pela Liga Nacional de Honduras teve uma invasão de campo bizarra. Enquanto as atenções estavam voltadas todas para o entorno da área, um torcedor do Olimpia surgiu conduzindo uma bola, sem ser interrompido por ninguém e chutou para o gol. A bola do torcedor entrou no gol praticamente ao mesmo tempo em que seu time marcou o tento que empatou o jogo em 2 a 2.

Os jogadores do cercaram o árbitro para reclamar de interferência do invasor, mas o gol foi validado. O Motagua, principal prejudicado com o gol, não engoliu o acontecido e, de acordo com a imprensa local, já recorreu às instâncias competentes contestando o resultado da partida