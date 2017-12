Torcedor já está devendo R$ 460 mil por causa de Cristiano Ronaldo

O usuário do Twitter @utdology já está 'devendo' R$ 460 mil depois que Cristiano Ronaldo, que segue no Real Madrid, não se transferiu para seu clube do coração, o Manchester United, nesta janela europeia.

No último dia 16 de junho, o tuiteiro publicou o seguinte post:

If Ronaldo doesn't sign for us by the end of this transfer window I will PayPal everyone who Retweets this £50

That's how confident I am — ㅤㅤㅤㅤㅤ (@Utdology) 16 de junho de 2017