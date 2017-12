Torcedor leva porco para jogo do Palmeiras e faz sucesso nas redes sociais

Instantes antes do início do jogo entre Atlético-Go e Palmeiras, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma cena com transmissão ao vivo do SporTV chamou atenção de quem acompanhava: um torcedor do clupe paulista levou um porco ao Estádio Olímpico de Goiânia.

Não se sabe ao certo como o homem conseguiu entrar com o animal dentro do local e isso virou dúvida entre muitos internautas que tentaram, através das redes sociais, desvendar esse mistério. Enquanto isso, outros torcedores preferiram elogiar a atitude, considerando uma "prova de que o futebol brasileir´e raiz".

Veja as melhores reações:

Um torcedor goiano trouxe um porco à arquibancada. De verdade. #informei — Alan Rios (@jornalistaverde) 15 de outubro de 2017

Procure um campeonato melhor que o Brasileirão, e falhe miseravelmente. O cara entrou com um PORCO (de verdade!) no estádio pic.twitter.com/8PgOm63CWB — HTE Sports (@HTE__Sports) 15 de outubro de 2017

Depois não sabem porque o Brasileirão é o melhor campeonato do mundo. O cara entrou com um porco no estádio pic.twitter.com/IhvSrgnlSC — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) 15 de outubro de 2017

Por isso eu gosto desses estádios de futebol raiz até com porco o torcedor entra kkk — SIGA Palestra (@SigaPalestra) 15 de outubro de 2017

o cara levou um porco pro estádio ????? pic.twitter.com/VtaJpCGaYa — m (@kccgremio) 15 de outubro de 2017

já pensou o Palmeiras faz gol aí o cara solta o porco no gramado — valentim fc (@mviegasx) 15 de outubro de 2017

Vou morrer sem saber como que esse cara entrou no estadio com um porco pic.twitter.com/uNRLXzDEQN — FLAMENGO 2MILGRAU (@Fla2MilGr4u) 15 de outubro de 2017

O TORCEDOR LEVOU UM PORCO PRO ESTADIO EU AMO O FUTEBOL KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/uYlooXEcRx — line (@palwstrina) 15 de outubro de 2017

Como os caras conseguiram entrar com um porco no estádio puta que pariu — Tricolor do Morumbi™ (@OGrandeSoberano) 15 de outubro de 2017

Goianos levam um...PORCO(!!) para o campo para Palmeiras x Atlético-GO pic.twitter.com/w3GXGZYBhB — Milton Neves (@Miltonneves) 15 de outubro de 2017

Um porco real oficial na arquibancada O FUTEBOL RESPIRA ! pic.twitter.com/CC1JNMlC1G — ⑲ Porco Thug ⑭ (@porcothug_) 15 de outubro de 2017