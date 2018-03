Torcedor ofende repórter do SporTV e é expulso da semifinal do Gaúcho

A partida deste domingo entre o São José e o Brasil de Pelotas, válida pela semifinal do Campeonato Gaúcho, foi marcada por mais um caso de desrespeito com uma repórter esportiva. Desta vez a vítima dos xingamentos sexistas e ofensas foi a jornalista Kelly Costa, do SporTV. O agressor foi rapidamente identificado pelo clube e expulso do estádio Passo D'Areia para ser encaminhado a delegacia mais próxima. O confronto acabou em um empate por 1 a 1.

O episódio ocorreu no mesmo dia em que jornalistas lançaram uma campanha em defesa das mulheres no esporte. A iniciativa, batizada de "Deixa Ela Trabalhar", reúne 52 jornalistas esportivas, entre apresentadoras, repórteres, produtoras e assessoras de vários veículos e emissoras. O objetivo é claro: lutar contra o assédio moral e sexual sofrido por elas nos estádios, nas ruas e nas redações.

Kelly Costa, que também assina o manifesto, falou sobre o episódio no programa Troca de Passes, do Sportv. "A gente ainda tem que passar por situações como essa. Não é a primeira vez que a gente escuta ofensas, insultos dentro do estádio. Não é só a Kelly Costa que sofre com isso. Tantas repórteres, apresentadores, bandeirinhas, gandulas, árbitras escutam isso todo jogo. E mesmo falando sobre isso, o assunto não se esgota", comentou.

A repórter lembrou ainda a vez em que, durante uma entrevista com Guto Ferreira em julho do ano passado, o ex-treinador do Internacional contestou uma pergunta feita por ela dizendo que “não responderia porque você é mulher e talvez não tenha jogado (futebol)". "Queremos trabalhar com tranquilidade sem provar nada para ninguém", desabafou a jornalista.

Somente neste ano, foi o segundo episódio de problemas com jornalistas esportivas no Rio Grande do Sul. Antes do clássico entre Grêmio e Internacional no Beira-Rio um torcedor colorado agrediu Renata Medeiros, da Rádio Gaúcha.