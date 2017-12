Torcedor perde aposta e tatua rosto de reforço do Arsenal no bumbum

O Arsenal não passa por seus melhores dias e alguns torcedores se sentem desiludido. Isso ficou muito claro com SL, um fanático pelo clube, que duvidou que o time trouxesse Alexandre Lacazette e fez uma promessa no Twitter: faria uma tatuagem se o Arsenal o contratasse. Mais de uma semana após a contratação ser confirmada, o fã pagou a aposta.

"Se o Arsenal assinar com Lacazette, eu farei uma tatuagem de seu rosto em algum lugar do meu corpo", postou o torcedor, desafiando seu time, logo após a Fifa impedir que o atacante assinasse com o Atlético de Madrid, que tinha praticamente acertado sua contratação.

if Arsenal sign Lacazette i'll get a tattoo of his face somewhere on me body — SL (@sxmleach) 30 de junho de 2017

Os dias se passaram, o Arsenal investiu 50 milhões de euros no atleta e provocou seu torcedor, questionando se ele realmente faria a tatuagem. E ele realmente fez, escolhendo uma de sua nádegas para "agradecer" ao clube pela chegada do atacante.

The film does the tattoo a lot more justice than the still image. pic.twitter.com/bOY7JeYIFA — The Ranch (@theranchtattoo) 16 de julho de 2017

Lacazette, aliás, gostou da história e já marcou um encontro com o torcedor para lhe presentear com uma camisa. Que história, hein?!