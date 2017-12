Torcedor plus size rouba a cena em partida na África do Sul

O futebol só é futebol por conta da paixão que inspira nos torcedores, personagens co-protagonistas do espetáculo. Um torcedor especial, na África do Sul, roubou a cena durante uma partida do Kaizer Chiefs, um dos times mais populares do país.

Enquanto dois jogadores reservas se aqueciam, um fã um pouco fora de forma, convenhamos, vai junto com a dupla. Esse por sinal, foi o momento mais legal da partida, que terminou em 0 a 0.

