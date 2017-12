Torcedor poderá chutar pênalti em tour de Natal na Arena do Palmeiras

O Palmeiras oferece um tour no Allianz Parque aos seus torcedores, mas no Natal o clube resolveu deixar a experiência ainda mais divertida. Entre 16 e 23 de dezembro, quem fizer ao estádio poderá arriscar um chute no Gol Sul contra um goleiro profissional.

Além disso, o palmeirense que participar do "Allianz Parque Experience" especial de Natal também levará para casa um kit com um chocottone e um porco de pelúcia, produto que foi apelidado de "Porcottone".

O tour do Allianz Parque funciona de quarta a domingo, com ingressos a R$ 55 durante a semana e R$ 70 aos finais de semana, com desconto de 10% para torcedores com Passaporte ou Avanti. Estudantes, idosos e crianças de 3 a 12 anos tem direito à meia-entrada, e menores de dois anos não pagam. Os ingressos do tour de Natal, que dura cerca de 1h15, custam a partir R$ 139,00 estão à venda no site da Ingresso Rápido.

O Allianz Parque irá receber um festival de Natal, com a participação de grandes estrelas do mundo da música, em parceria com o Instituto Neymar Jr. Realizado no dia 19 de dezembro, o festival contará com atrações como Cláudia Leitte, Anitta, Larissa Manoela, Daniel e Alexandre Pires, estão confirmadas.