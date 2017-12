Torcedor que levou porco ao estádio costuma levar outro animal aos jogos

Na vitória do Palmeiras por 3 a 1 contra o Atlético-Go, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma cena chamou atenção de quem acompanhava: um torcedor do clube paulista levou um porco ao Estádio Olímpico de Goiânia. Mas essa não é a primeira vez que o mesmo torcedor leva um animal ao estádio. Lúcio Nunes, que também torce para o Anápolis, é conhecido por sempre levar um galo (mascote do time) aos jogos do clube no estádio Jonas Duarte.

E parece que o porquinho deu sorte ao Palmeiras. Com a vitória, o alviverde pulou para 47 pontos, onze pontos atrás do líder e arquirrival Corinthians, restando dez rodadas para o fim do Brasileirão. Já o Atlético-GO completou 27 rodadas entre os quatro últimos colocados.

Na próxima rodada o Palmeiras recebe a Ponte Preta, quinta-feira, às 20h, no Pacaembu. Na quarta, o Atlético-GO joga novamente em Goiânia, desta vez com o Vasco.