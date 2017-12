Torcedor quebra cadeira em gol e procura Corinthians para pagar conserto

Em um jogo que ficou marcado pela extrema falta de fair play do atacante Jô, que marcou um gol utilizando o braço e decretou a vitória por 1 a 0 do Corinthians para cima do Vasco, veio da arquibancada um belo exemplo. Um torcedor se empolgou durante a comemoração do gol do jogo e, durante a festa, acabou quebrando uma cadeira da Arena.

Porém, ao invés de fingir que nada aconteceu, já que certamente não seria flagrado, o rapaz, identificado como Anderson Cesário dos Santos, decidiu se manifestar por meio das redes sociais e pedir que o clube entre em contato com ele para que ele possa pagar pelo dano que causou: "Boa noite. Gostaria de saber como posso ressarcir o clube. Hoje na comemoração do gol me empolguei além da conta e acabei quebrando uma cadeira do setor sul. Aguardando o contato de vocês", escreveu o torcedor.

Por meio de sua assessoria, o Corinthians cumprimentou a atitude do rapaz e disse que já está em contato com ele para que o caso seja solucionado.