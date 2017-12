Torcedor 'rouba' camisa de Rodinei na comemoração do gol do título do Flamengo

Aos 50 minutos do segundo tempo, Rodinei decretou a vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense e, consequentemente, o 34º título carioca do Flamengo. Empolgado com a importância do gol, o lateral tirou a camisa e foi comemorar junto com a torcida do rubro-negro. No entanto, durante o empurra-empurra, um torcedor conseguiu pegar o uniforme das mãos do jogador, que ficou usando apenas o top com GPS.

Já durante a festa do título, em um restaurante do Rio de Janeiro, Rodinei avisou que tentará recuperar a camisa do torcedor. "Em relação à camisa, comecei a rodar ali e o torcedor pegou minha camisa. Nunca aconteceu isso, mas também porque eu nunca tinha feito um gol tão importante assim. Mas eu estou falando para todo mundo, eu vou atrás dessa minha camisa", declarou o camisa 2 ao FOX Sports

⚫️ 'Eu vou atrás da camisa', Rodinei fala sobre o gol na final do Carioca e o sumiço do manto! #AUPFOXSports pic.twitter.com/FUgCXu3zuQ — FOX Sports Brasil (@FoxSports_br) 8 de maio de 2017

Depois do jogo, Rodinei publicou uma foto em sua conta oficial no Twitter do torcedor com sua camisa.