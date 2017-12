Torcedor rubro-negro devolve camisa 'roubada' de Rodinei e ganha presente

Um dia depois da conquista do Campeonato Carioca, o lateral do Flamengo conseguiu recuperar a camisa que foi tirada de suas mãos enquanto comemorava o segundo gol rubro-negro que garantiu a vitória por 2 a 1, em cima do rival Fluminense. Nesta segunda-feira, ele participou do Globo Esporte, na companha de outros jogadores do Flamengo e foi surpreendido pelo torcedor Luiz Cláudio, que devolveu a camisa. Em troca, o jogador deu de presente uma camisa novinha em folha, com o número 12 nas costas, em referência à torcida como 12º jogador.

A caçada pela camisa começou logo após o jogo. O lateral disse que iria atrás da peça e horas após o término da partida publicou em sua conta oficial no Twitter uma foto do torcedor com sua camisa. Luiz Cláudio afirmou que recebeu uma proposta de R$ 2 mil, mas não aceitou e decidiu devolver parte do uniforme. Feliz após devolução, Rodinei disse que pretende emoldurar a camisa em um quadro.