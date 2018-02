Torcedor russo tenta roubar bandeira de time adversário e gera confusão; veja

Durante a vitória do Zenit por 3 a 0 sobre o Celtic, nesta quinta-feira, pela Liga da Europa, mais um episódio de violência entre torcidas roubou a cena da partida.

Tudo aconteceu quando um torcedor do Zenit invadiu a área destinada aos adversários para roubar uma bandeira. E, é claro, a atitude gerou confusões entre os fãs.

O episódio aconteceu na Arena do Zenit, um dos estádios da Copa do Mundo deste ano, que receberá, entre outros jogos, uma semifinal e a decisão do terceiro colocado da competição.

Veja o vídeo: