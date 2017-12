Torcedor se confunde de Lucas Lima e 'corneta' marido de Sandy

A torcida do Santos não está nada feliz com Lucas Lima. O meia, que brilhou com a camisa do clube nos últimos anos, caiu de rendimento e sequer sabe se vai continuar na equipe após o fim de seu contrato, no fim do ano. Um dos torcedores, então, decidiu "cobrar" o atleta. O problema é que ele acabou fazendo isso com o Lucas Lima errado.

Na verdade quem acabou sendo "cornetado" foi o músico Lucas Lima, da família Lima e marido de Sandy, que mostrou bom humor: "Fala isso pro Barcelona, que está me querendo", respondeu o cantor, que parece já estar acostumado com esse tipo de confusão.

Fala isso pro Barcelona que tá me querendo!!! https://t.co/6nG5jjeaHq — Lucas Lima (@Lima_Lucas) 29 de junho de 2017

Porém, apesar disso, teve gente que não se convenceu que aquele Lucas não era o jogador e não gostou da resposta, dizendo que ele era um "palhaço e mentiroso", já que supostamente está forjando uma proposta do Barcelona.

Com contrato até o mês de dezembro, Lucas Lima já recebeu uma proposta de renovação do Santos. Porém, por causa da proximidade com Neymar e também com o pai do craque, que é seu agente, uma transferência para o Barcelona está sendo bastante especulada.