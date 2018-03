Torcedor se cura de câncer, comove Tite e é contratado por clube

O torcedor João Rafael, de 7 anos, venceu o câncer e sua história comoveu Tite, técnico da seleção brasileira. Além do comandante, o Sport, anunciou o garoto como um "reforço" do clube.

Rafael sonha em ser jogador de futebol do Sport e da seleção brasileira. Agora, ele recebe o apoio de ambas as partes para seguir a carreira.

No Sport, o torcedor foi anunciado pelo executivo de futebol do Clube Klauss Câmara, assim como nas apresentações oficiais do clube rubro-negro. O garoto, que lutou durante 125 dias contra um câncer no sistema linfático, também participou dos treinos sob o comando do técnico Nelsinho Baptista.

Na Ilha do Retiro, Rafael chegou a receber uma bola autografada por Tite como presente, segundo a nota oficial divulgada pelo próprio clube. O técnico ainda informou, por meio de um vídeo, que espera o futuro jogador.