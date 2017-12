Torcedor tenta internação para ver Juventus e Crotone da janela de hospital

Na pequena cidade ao sul da Itália, um torcedor da Crotone tentou de tudo para acompanhar o duelo de seu time contra a Juventus, na última quarta-feira. Como os 16,5 mil ingressos para a partida se esgotaram, o torcedor fanático tentou se internar em um hospital vizinho ao Estádio Ezio Scida, palco do jogo válido pelo Campeonato Italiano.

De acordo com a imprensa local, o Hospital San Giovanni di Dio rejeitou o pedido, já que um antigo jogo contra a Juventus, durante a Série B de 2006/2007, tinha servido de alerta para evitar hospitalizações desnecessárias. Na ocasião, torcedores também usaram o expediente para tentar acompanhar o jogo.

A Juventus venceu a Crotone por 2 a 0, e segue líder do Campeonato Italiano, com 57 pontos. Com sete pontos a menos, a Roma aparece na segunda posição, e o time de Crotone ocupa a penúltima colocação, com apenas 13 pontos.