Torcedor único vai ver time no Japão e equipe é derrotada por 6 a 0

Um único torcedor do SRC Hiroshima, time da quinta divisão do Japão, esteve presente na arquibancada para torcer pela equipe contra o Nagoya Grampus, da segunda divisão do País. O jogo valeu pela Copa do Imperador, espécie de "Copa do Brasil" japonesa.

Apesar da torcida única - literalmente - o Hiroshima tomou uma goleada por 6 a 0 e foi eliminado já na primeira fase da competição. O torcedor único ainda viajou 480 km de Hiroshima a Nagoya, casa do adversário, onde ocorreu a partida.

Apesar da goleada, o torcedor solitário japonês recebeu um agradecimento especial de todos os jogadores do time, que se perfilaram na frente da arquibancada após a partida.

A imagem caiu nas redes sociais e mostra o torcedor empunhando um cartaz com o nome da equipe.

Confira: